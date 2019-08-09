İl Sağlık Müdürü Benli "Ben' yok 'Biz" Varız

2017 yılının son çeyreğinde hayata geçen sağlıkta dönüşüm projesi ile tek çatı altında toplanan sağlık hizmetlerinde, ilimizde de büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaya devam ediyor.



Yaşanan bu gelişim ve değişimin ikinci yılında düzenlenen etkinlikle 8 Ağustos 2019 tarihinde Geriatri Merkezi Konferans Salonunda bir araya gelen ilimiz sağlık yöneticileri, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.



2019 yılının ilk yarısında gerçekleşen sağlıkla ilgili faaliyet, proje ve yatırımların konu alındığı video ile başlayan program, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin açış konuşması ile devam etti. Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Benli; Öncelikle şunun bilinmesini isterim; burada "ben" yok, "biz" varız. Videoda gördüğümüz tüm çalışmaları hep beraber yaptık. Halk Ozanımız Neşet Ertaş merhumun da dediği gibi; "Aşkınan çalışan yorulmazımış". Çalışma aşkıyla bu yılın ilk 6 ayını hep birlikte yoğun bir tempoda geride bıraktık. Birlikte başardığımız güzel işlerin bir kısmını da yine hep birlikte izledik.



Bir makinenin dişlileri gibi senkronize bir uyumla, birbirimizden güç alarak çalıştığımızda güzel işlere imza atabiliyoruz. Bugün burada bulunanlar yani sizler kadim bir kültüre sahip güzel şehrimiz Kayserimizin; sağlık hizmetlerine yön veren, kalitesine katkı sunanlarsınız. Birlikte bu yükü omuzladığımız günden bu yana interaktif bir yöneticilik anlayışıyla farklı bir dinamizm sergiledik.



Bundan sonra da standart sağlık hizmetine ek olarak yenilikçi fikirler, modern çözümler, çözüm odaklı projeler ortaya koymalıyız. Geçtiğimiz dönemlerde ilk adımlarını attığımız evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık turizminin hak ettiği seviyelere ulaşması, Aile Hekimliğinin etkinliğinin artırılması, basamaklar arası entegrasyonun sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerimizin hız kazanması, Kayseri Devlet Hastanesinin yapılanmasının tamamlanması, Şehir Hastanemizde mikrocerrahi, organ nakli gibi özellikli konularda mesafe kat etmesi hep birlikte başarabileceğimiz bazı konulardır. Bir taraftan bu yapılanmalarımızı tamamlarken diğer yandan da hizmet kalitemizi artırmalıyız.



Birinci basamak sağlık hizmetlerinden üçüncü basamağa kadar her kademede özveriyle, gayretle, sabırla, aşkla birlikte yol aldığımız siz değerli yönetici ve idarecilerime minnettarlığımı ifade ediyorum" dedi.



Program, ilimizde sağlık alanında yakalanan ivmeyi devam ettirmek adına 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projelerin istişare edilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA