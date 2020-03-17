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İl Sağlık Müdürü Benli: "El Ele Koronavirüsü Yeneceğiz"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde, dünya gündeminde en başta yer alan ve ülkemizde de titizlikle takip edilen Koronavirüsle alakalı, genel il değerlendirmesi yapılarak alınması gereken ortak kararlarla ilgili toplantı düzenlendi.

17.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:14
İl Sağlık Müdürü Benli:
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde, dünya gündeminde en başta yer alan ve ülkemizde de titizlikle takip edilen Koronavirüsle alakalı, genel il değerlendirmesi yapılarak alınması gereken ortak kararlarla ilgili toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin; virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, sağlık teşkilatı olarak Koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, ayrıca paydaş kurumlar tarafından uygulanacak planlar ve tedbirler de ele alındı. Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız katıldılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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