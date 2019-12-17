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İl Sağlık Müdürü Bilge'den işyerlerine tütün denetim ve bilgilendirme ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberindeki heyet, kent merkezindeki bazı işletmeleri ziyaret ederek, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetim ve bilgilendirmelerde bulundu.

17.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:27İl Sağlık Müdürü Bilge'den işyerlerine tütün denetim ve bilgilendirme ziyareti
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberindeki heyet, kent merkezindeki bazı işletmeleri ziyaret ederek, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetim ve bilgilendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yaptığı ziyaretlerde kapalı alan tanımına dikkat çekerek, sigara içilmez uyarı levhalarının herkes tarafından görülebilir bir yerde olması gerektiğini vurguladı. Müdür Bilge, dumansız hava sahasını korumak amacıyla bu tür bilgilendirici denetim ve ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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