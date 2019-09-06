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İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi

Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kaman ilçesinde devlet hastanesi ve diğer sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

06.09.2019 19:50 İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi
Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kaman ilçesinde devlet hastanesi ve diğer sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce görevine atanan Bulut, beraberindeki Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yetiş ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Yunus Dağ ile Kaman Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Başhekim Dr. Kamil Özdemir ve ilgili birim sorumlularından bilgi alan Bulut, hastanede verilen sağlık hizmetleriyle ilgili istişarelerde bulundu.
Bulut, ilçedeki diğer sağlık kuruluşlarında inceleme yaptı.

Devlet Hastanesi, Ali Bulut, Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: AA

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