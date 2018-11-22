İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge Diş Hekimleri Günü'nü Kutladı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:38



22 Kasım 2018 Perşembe 11:38

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla diş hekimliği pratiğinde sık rastlanılabilecek acil durumlar hakkında eğitim semineri düzenlendi.Düzenlenen programda konuşan ve ilk dersi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğu haftanın ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirtti. Bilge, "Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutluyorum. Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz. Diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum hedefliyoruz bu nedenle sadece şikayeti olduğunda değil düzenli aralıklarla diş hekimi kontrolüne gidilerek ağız ve diş sağlığının korunması gerekir. Belirtilen hedefe ulaşabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulma çalışmaları sürdürmekte, anne adaylarından başlayarak gebelik döneminde annenin ve bebeğin ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibi yapılmakta, kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi ve diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimlerin verilmekte, koruyucu diş tedavi uygulamaları olan flor uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli risk gruplarının 0-3 yaş grubu çocukların ebeveynleri, hamileler ve engellilerin aile hekimleri aracılığı ile periyodik muayenelerinin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Evde sağlık hizmetleri kapsamında da diş sağlığı hizmeti vermeye devam edilmektedir" dedi.Konuşma sonrası katılan diş hekimlerine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı tarafından diş hekimliğinde tıbbı acil müdahale gerektiren hava yolu tıkanıklığı, alerjik durumlar gibi konularda eğitim verildi.Diğer yandan seminerde diş hekimliğine 25 yıldan fazla süre emek veren hekimlere teşekkür belgesi İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mücahit Said Destici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Mumcu, Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Eskişehir Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz ve Eskişehir Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Cihat Arkan tarafından verildi. - ESKİŞEHİR