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İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: "En büyük önceliğimiz şehir hastanesi"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte şehir hastanesi yapımının Sağlık Bakanlığı'nın programı arasında yer aldığını, bunun için de 2020 yılında şehir hastanesinin yapılacağı araziyi belirleyeceklerini söyledi.

31.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:32 İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin:
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte şehir hastanesi yapımının Sağlık Bakanlığı'nın programı arasında yer aldığını, bunun için de 2020 yılında şehir hastanesinin yapılacağı araziyi belirleyeceklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı iken Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Cihan Tekin, yeni yılda yapacakları çalışmalar ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da yapılması planlanan şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığının projesinin içinde bulunduğunu kaydeden Dr. Tekin, bu kapsamda kendilerinin yer belirleme çalışmaları içinde olduklarını bildirdi. Bin yataklı şehir hastanesinin en büyük öncelikleri olduğunu ve 2020 içinde arazi belirleme çalışması sürdüreceklerini kaydeden Dr. Tekin, Diyarbakır'ın Sağlık Bakanlığının programında yer aldığını ve uygun durumda bulunduğunu dile getirdi. 1. Basamak Sağlık Hizmetleri ve aile hekimliği planlamalarının vatandaşı rahatlatacak ve ihtiyacı karşılayacak şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Dr. Tekin, sağlık okuryazarlığı kapsamında toplumun eğitiminin arttırılması için bir dizi proje gerçekleştireceklerini vurguladı. Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için tüm birimlerin koordineli şekilde çalışacağını anlatan Dr. Tekin, özellikle sağlıklı bir nesil için aşılamanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Tüm bebek ve çocukların aşılanması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirten Dr. Tekin, bunun için ebeveynleri aşılama konusunda bilgilendireceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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