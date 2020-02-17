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İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

17.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:54İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Rektör Uysal'a ziyaret
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a Genel Sekreter Vekili Atilla Batur eşlik etti. Görüşmede Rektör ve Genel Sekreter Vekili kısa süre önce İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'ı tebrik ettiler.

Görüşme sonunda Erşan, Rektör ve Genel Sekreter Vekiline görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ve Genel Sekreter Vekili Batur da Erşan'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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