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İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den yangında iki çocuğunu kaybeden aileye ziyaret

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek Uludere Mahallesinde 17 Kasım'da meydana gelen yangında evleri yanan ve iki evladını kaybeden İsa ve Cansu Çolak ailesini ziyaret etti.

13.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:42İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den yangında iki çocuğunu kaybeden aileye ziyaret
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek Mahallesinde 17 Kasım'da meydana gelen yangında evleri yanan ve iki evladını kaybeden İsa ve Cansu Çolak ailesini ziyaret etti.
İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Başaran Güngör'ün de katıldığı ziyarette konuşan Öğütlü, yaşanan üzücü olayın herkesin yüreğini yaktığını ifade ederek, Çolak ailesine taziyede bulundu.
Taziyenin ardından acılı aileye psikolojik destek vererek yanlarında olan Hendek Uludere Aile Sağlığı Merkezi personelini de ziyaret eden Öğütlü, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uludere, Güncel

Kaynak: AA

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