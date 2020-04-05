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İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi'ni ziyaret etti

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 112 Komuta Kontrol Çağrı Merkezi'ne gelen aramalara cevap verdi.

05.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:31
İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi'ni ziyaret etti
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 112 Komuta Kontrol Çağrı Merkezi'ne gelen aramalara cevap verdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de hızla yayılan korona virüs nedeniyle 7 gün 24 saat faaliyete olan 112 Çağrı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret etti. Bilge, istasyona gelen çağrıları cevapladıktan sonra bir açıklama yaptı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığına vurgu yapan Bilge, "İçerisinde bulunduğumuz korona virüs salgını ve ilan edilen pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarımızın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Sürecin kusursuz atlatılması için çaba gösteriyoruz. Bu dönemde iş yoğunluğu ve riski artan değerli personellerimiz işlerine büyük bir titizlik, gayret ve fedakarlıkla devam ediyorlar" diye konuştu.

Ziyarette Başhekim Dr. Veli Görkem Pala ile kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları inceleyen Bilge, 112 personellerine gösterdikleri özverili çalışmalar ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Bilge, Eskişehir'de ekipman ve koruyucu malzeme eksikliği olmadığını da vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatları ile önerilerini uyguladıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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