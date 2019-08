İl Seçim Kurulu hakimi İYİ Parti'nin kurultay sonuçlarını bugün açıklayacak

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İl Seçim Kurulunun Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçim sonuçlarını kendilerine bildirdiğini ancak sıralamanın yapılmadığını, seçimin sıralanmış listesinin bugün partilerine iletileceğini söyledi.Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gece 01.00'de biten sayım işleminin sonucunu 4. Olağanüstü Kurultay'ın Divan Başkanı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu açıkladı.Dervişoğlu, "İl Seçim Kurulunca hem Merkez Disiplin Kurulu oylaması, hem de Genel İdare Kurulu seçim sonuçları Divanımıza iletilmiştir. Fakat bize iletilen bu birleştirme tutanağında adayların hangi sırayla kazandıklarına dair bir çizelge hazırlanmamış, sadece adayların oyları belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.Dervişoğlu, bütün adayların aldığı oy oranlarını okuyarak, "Hakime hanım, İl Seçim Kurulu hakimi bu değerlendirmeyi yarın (bugün) partimize ileteceğini söylemiş." değerlendirmesinde bulundu.Herkesin aldığı oyu bilmesini isteğini dile getiren Dervişoğlu'nun açıklamasına göre alınan oylar şöyle:Merkez Disiplin Kurulu:"Ünzile Yüksel 630, Yaşar Meyvacı 530, Mehmet Şerif Avcı 537, Süleyman Çetin 553, Koray Hayvacı 528, Baha Cankut Sarıtaş 532, Ethem Baykal 564, Batuhan Yılmaz 559, Nazlı Aspay Şener 594, Akın Uyar 501, Ayşegül Özyiğit Gül 550, Seyran Gül Neslihanoğlu 486, Ömer Furkan Dağ 473, Metehan Kutlu 491, Ahmet Erenoğlu 455, Durmuş İlhan 452, Şeyda Zeynep Irmak 479, Esra Yılmaz 472 İrfan Çep 183, Işıner Hamşioğlu 178, Uğur Tarhan 172, beril gümüş 200, Adem Süpçin 148, Ayşe Özdoğan 180."Genel İdare Kurulu üyeleri"Berrin Zırhlı Eyidemir 86, Tuna Meşe 80, Engin Konakçı 96, Şule Tüdeş 173, Dijle Akın 61, Aylin Cesur 319, Nihal Ağca 279, Binnur Karadağlı 167, Nuray Pakatcı 128, Kübra Dursun 113, Şenol Sunat 230, Berna Biçer 219, Meryem Tanrıverdi Göktaş 86, Almıla Maraş 121, Remziye Yavuz 90, Betül Tosun 264, Meral Alemdar 146, Yağmur Gürsöğüt 104, Sevgi Yalav 125, Fatma Gülümser Birol 66, Sultan Neslihan Seven 392, Tuba Vural Çokal 225, Canan Uçar 99, Gülay Menteş 63, Mine Baş 228, Nermin Ceyhan 60, Şükriye Sevin Çağlayan 168, Kevser Tandoğan Demirel 61, Sevinç Nazire Uraz 94, Şule Tumtaş 130, Şükriye Karabelen 115, Aydan Akman Andaç 100, Asiye Yıldırım 80, Havva Yakutoğlu 109, Neslihan Kocanergiz 78, Sinem Uludamar 147, Buket Saran 71, Filiz Akyüz 82, Cemile Albaş 123, Neşe Toker 98, Burçak Denizci 159, Emine Küçükali 152, İlay Aksoy 179, Merve Uğur Baykal 53, Ayşe Melda Tokyay 86, Jülide Nihal Yılmaz 102, Sedat Durmuş 90, Melike Tokur 46, Hatice Güzel 57, Sevil Sargın 114,Tuna Işıkhan 38, Güldane Akbay 64, Evrim Tok 59, Dilek Akgöz 79, Aslı Öz 92, Burcu Akçarı 244."Şule Türkaslan 63, Burhanettin Kocamaz 351, Enez Kaplan 182, Feridun Bahşi 272, Hüseyin Tarık Arda 90, İrfan Alpat 103, Günay Kodaz 124, Ayhan Bölükbaşı 184, İsmail Koncuk 347, Ali Coşkun 186, Ahmet Can Buğday 80, Tolga Terzi 32, İskender Duriç 80, Yıldırım Gürgen 140, Ahmet Sevinç 56, Levent Akçay 42, Musa Ertugan 66, Oğuzhan Hasar 127, Dursun Altıparmak 103, Metin soylu 67, Ahmet uslu 57, İsrafil Çelik 132, Serkan Canpolat 78, Aykut Okumuş 100, Arif Tevetoğlu 168, Ömer Öztürk 50, Yüksel Yılmaz 183, Hanifi Yıldırım 123, Selim Sönmez 63, Münif İzbulak 40, Nuri Okutan 368, Erman Dinçel 57,Tamer Kayalar 192, Zikri Oğuz Pamuk 65, Taşkın Polat 62, Cihan Çağlar Yaşar 35, Hacı Hüseyin Bars 57.Hüsamettin Taşdemir 59, Zekai Kahyaoğlu 106, Osman Kaçmaz 168, Arslan Kabukçoğlu 85,Ülkü Doğan 91, Ayşe Mutlu 50, Mehmet Murat Gök 64, Şerif Yılmaz 42, Faruk Köylüoğlu 155, Ayhan Erel 286, Osman Topal 254,Nevzat Korkmaz 124, Adil Erkoç 107, Hakan Ünser 157, Koray Aydın 399, Cihan Paçacı 398, Salim Ensarioğlu 405, Berna Sukas 536, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 407, Tolga Akalın 443, Zeki Hasan Sıdalı 400, Naci Cinisli 510, Mehmet Aslan 351,İsmet Koçak 397, Mesut Özarslan 360,İsmail Tatlıoğlu 394, Rıdvan Uz 422, Fuat Geçen 336, Ümit Dikbayır 493, Metin Ergun 401, Hasan Seymen 436, Aytun Çiray 505, Murat Cem Özdemir 306, Ahmet Kamil Erozan 383,Aydın Adnan Sezgin 408, Uğur Poyraz 371.Yavuz Temizer 366, Haydar Arda Çakmak 317, Ersin Beyaz 435, Hasan Toktaş 363, Ali Kamış 302, Yiğit Karakış 322, Cumali Durmuş 383, Dursun Çolak 395, Murat Karaman 339, Süleyman Sırrı Özdolap 363, Bülent Gürsoy 316, Şükrü Kuleyin 353, Mehmet Aslan 383, Samet Reis 379, İbrahim Güzel 303, Tevfik Sinan Sözen 292, Emir Sami İşmen 328, Halil Aydoğdu 332, Sena Aksakallı 308, Vedat Bayram 284, Nihat Bozkurt 70, Mümin İnan 148, Hasan Hüseyin Türkoğlu 229, Burak Öztürk 212, Feridun Uğurhan Tiryaki 103, Seyit Yücel 165, Ahmet Ersagun Yücel 238, Gökhan Peker 186, Mustafa Civelek 58, Levent Özeren 133, Hikmet Çıra 99, Hüseyin Cansız 75, Fehmi Kandemir 115, Feridun Yıldız 93, Mehmet Ali Özdemir 46, Asena Aslan Burak 75, Yılmaz Serttaş 39, Hüseyin Ülger 112, Atabey Altınışık 88, Hüseyin Öndeş 47, Abdullah Alagöz 146, Feryal Tanrıverdi 84, Mustafa Tolga Öztürk 77, davut Yorulmaz 43, Tansel Geyik 106, Hakan Ayaz 132, Nurdoğan Tokur 106, Hızır Keskin 100, Celal Karapınar 132, Hayrettin Nuhoğlu 284, Faruk Atlı 133, Bircan Akyıldız 174, Mehmet Ekşioğlu 107, Fuat Yıldırım 96, Zafer Milli 124, Mehmet Ali Sarızeybek 92, İbrahim Alagöz. Cem Oba 122, Yalçın Tokdemir 86, Ruhittin Sözmez 111 Mahmut Koçak 127, Harun Demirkaya 109, Cevat Saraç 235, Metin Taşdemir 184, Kemal Kaya 59, Nihat Kula 139, Nurullah Nihat Kubuş 94, Ali Eker 69, Kenan Türüdü 88, Levent Aslan 71, Erhan Özkan 58, Şahin Arslantaş 69, Ali Emir Özgün 80, Ahmet Çelik Özcan Pehlivanoğlu 173, Kürşat Cebeci 105, Ahmet Kervan 36, Ayhan Uzunboy 96, Orhan Can 99, Ertuğrul Şen 111, Mehmet Tüfekçi 65, Turgut Karagöz 83, Yavuz Ağıralioğlu 463"