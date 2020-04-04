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İl sınırlarından geri döndüler

İl sınırlarından geri döndüler Giriş çıkışlar kapatılan Adana'da, Kozan ilçesinden Osmaniye'ye gitmek isteyen sürücüler de güvenlik duvarına takıldı Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar Korana virüs yasaklara takıldı.

04.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:15
İl sınırlarından geri döndüler
Giriş çıkışlar kapatılan Adana 'da, Kozan ilçesinden Osmaniye 'ye gitmek isteyen sürücüler de güvenlik duvarına takıldı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar Korana virüs yasaklara takıldı. İl giriş çıkışlarının kapatılması üzerine ticari faaliyetini belgeleyemeyen tüm sivil araçlar kent sınırlarından geri dönmek zorunda kaldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Çukurköprü mevkinde olan Osmaniye il sınırından ilçeden giriş ve çıkışlara Kozan İlçe Jandarma ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bekçiler ile birlikte ilçe giriş çıkışlarını denetledi. Gece 00.00'da başlayan denetimler artarak sürüyor. Bir çok sürücü il sınırlarında uygulanan yasak nedeni ile geri dönerken ticari belgeleri olan sürücüler, kontrollerinin ardından geçiş sağladı.
Öte yandan sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarılarda bulunularak yan yana oturan sürücü uyarılarak ve araç içindeki vatandaş aracın arka koltuğuna alındı. Güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. İl sınırlarından geri döndüler

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Adana, Kozan, 3. Sayfa

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İl sınırlarından geri döndüler
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