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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

13.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:44İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Salonundaki toplantıda , , Talas, Hacılar ve 'da oynanacak profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirler ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlandı.
İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 14 Oca'ta Hes Kablo Kayserispor- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.
Spor müsabakalarının, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Vali Günaydın, takımlara başarılar diledi.

Kocasinan, Melikgazi, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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