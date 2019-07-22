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İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ederken, futbol antrenmanları ve kayıtları başladı.

22.07.2019 13:38 İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar başladı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ederken, futbol antrenmanları ve kayıtları başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız yapılan bu antrenmanların ve il spor merkezlerinin gençlere faydalı olduğunu söyledi. Yıldız, "İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri hakkında bilgilendirme çalışmalarımızı devam ettirirken bir yandan da il spor merkezlerimizde antrenmanlarımızı yapmaya ve kayıtlarımızı almaya başladık. Faydalı olduğunu ve olacağını düşündüğümüz spor merkezlerimize herkesi bekliyoruz. Sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Aslan Yıldız, Bilecik, Futbol, Yaşam

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