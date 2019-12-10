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İl Tarım Müdürü Aygün'den Başkan Aydın'a Ziyaret

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

10.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:43İl Tarım Müdürü Aygün'den Başkan Aydın'a Ziyaret
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Yenişehir'de tarihi belediye binasında gerçekleşen görüşmeye İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, İlçe tarım müdürü Hakan Aranmaz, İl tarım Şube Müdürü Ömer Doğan Belediye başkan yardımcıları Sinan Yaşar, Kamuran Toraman'da katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir'imiz Türkiye'nin önemli tarım arazilerine ve kaliteli ürünlere sahip olan bir yerdir. İl tarım müdürümüz ile ilçemiz tarımı ve yapılması planlanan projelerimiz hakkında faydalı olan bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine ve ilçe tarım müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Hamit Aygül, Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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