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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası bir vatandaşın bağını budadı.

03.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası bir vatandaşın bağını budadı.
Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 63 yaşındaki Osman Güloğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallara uyarak evinden çıkmadı. Evden çıkamadığı için bağını budayamayan ve bakımını yapamayan Güloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'ı arayarak yardım istedi.
Yılmaz da ekipleri göndererek vatandaşın bağının budamasını ve bakımını yaptırdı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, her dönemde çiftçilerin yanında olup, tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Buradan çağrımızı tekrar yinelemek istiyorum. Siz evinizde kalın, biz çiftçilerimizle birlikte üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Güloğlu da önceden beri astım hastası olduğunu ve yıllardır ilaç kullandığını söyledi.
Dışarı çıkması yasak olduğu için bağ bahçe işlerini yapamadığını anlatan Güloğlu, "3 dönüm kadar bağımı budayamadım ve bakımını yaptıramadım. Daha sonra aklıma İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz geldi ve kendisini aradım. Kendisi de 'yarın arkadaşları gönderiyorum' dedi. Devletimizden, müdürümüzden ve gelen arkadaşlardan Allah razı olsun. Böyle insanlar başımızda olduğu müddetçe bizler de inşallah dışarı çıkmayız. İnşallah kısa zamanda daha iyi oluruz. Allah bu virüsü bizim üzerimizden uzak eylesin." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sulakyurt, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı - Haberler

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