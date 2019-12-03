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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü engelli personelleri bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri engelli personellerle bir araya geldi.

03.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:48İl Tarım ve Orman Müdürlüğü engelli personelleri bir araya geldi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri engelli personellerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece engellileri bir gün hatırlamak için oluşturulmuş bir tarih olmadığını, 1992 yılından beri dünyanın 156 ülkesinde farkındalık oluşturmak amacıyla, engellilerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları çözüme kavuşturulması, topluma kazandırılması ve rehabilitasyonlarını kolaylaştırma adına belirlenmiş bir tarih olduğunu belirtti. Dr. Sever, "Ülkemiz bu konuda son yıllarda yapılan düzenlemelerle engellilerin yanında olduğunu fazlasıyla göstermektedir. İl Müdürlüğü olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışarak engelli çalışanlarımızı teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmayı sağlamaya çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün yarın engelli olabileceğimiz ihtimalini hatırlatarak, hepimizin bir kez daha düşünmesine fırsat vereceği bir gün olmasını diliyorum. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir sözünden hareketle tüm engellilerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum" dedi.

Daha sonra toplantıya katılan tüm engelli personellerle tek tek ilgilenen Sever, gelen istek ve talepler doğrultusunda il müdürlüğünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Emine Sever, Güncel

Kaynak: İHA

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