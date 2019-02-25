İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Teknik Personele Hizmet İçi Eğitim

Kaynak: İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele doğal afetler ile gübre ve ilaç takip sistemi konularında hizmet içi eğitimi verildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen hizmet içi eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri ile ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever toplantıda yaptığı konuşmada, doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak afet meydana gelmesi durumunda gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparak üreticilerin hasarlarının karşılanması ve en az etkilenmelerinin sağlanması amacıyla teknik personele hizmet içi eğitim verildiğini söyledi. Gübre Takip Sistemi ile piyasaya arz edilen gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar takibinin yapılabildiğini belirten İl Müdürü Sever, tarımda kullanılan gübrelerin kayıt altına alınması, taklit, tağşiş ve sahteciliğin önlenmesi ve güvenli kullanım ile tarımsal üretimde verimliliğin arttırılmasının amaçlandığını ifade etti. Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki yönetmeliğin 13 Şubat 2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten İl Müdürü Sever, bu yönetmelik ve bitki koruma ürünleri takip sisteminin ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personele anlatıldığını aktardı. Ruhsatlı ve bilinçli ilaç kullanımının kontrol altına alınacağını da altını çizen Sever, bitkisel ürünlerde pestisit kalıntısının da önüne geçileceğini cümlelerine ekledi.Daha sonra konu uzmanları teknik personel tarafından Doğal Afetler ile Gübre ve İlaç Takip Sistemi konularında sunum yapılması ve karşılıklı soru-cevap bölümüyle hizmet içi eğitim sona erdi. - ESKİŞEHİR