Haberler » Güncel » İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete girdi.

21.10.2019 09:36İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete girdi.

Cumartesi günü düzenlenen toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplu açılış töreninde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan toplam 136 ofis bulunan hizmet binası da hizmete girdi. 9 bin 917 metrekare alana sahip olan yeni hizmet binası ile il ve merkez ilçe müdürlüklerini aynı kampus alanı içinde vatandaşa hizmet verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "12 milyon 498 bin TL'ye mal olan hizmet binamız hem çalışan personelimizin çalışma ortamlarında iyileştirme, hem de hizmet kalitesinin arttırılmasında büyük etken olacaktır. Yeni hizmet binamızda tesis edilen Soğuk Hava depoları, Ambar ve Arşiv alanları ile hizmetler çok daha etkin ve verimli şekilde yürütülecektir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:14 Mozambik seçimlerinde iktidar partisi önde
10:14 Karasu Belediye Başkanı Sarı Açıklaması
10:14 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli
10:14 İzmir bitpazarında kasetler başa sarılıyor
10:08 Bursa'nın dünyaca ünlü deveci armudunun hasadına başlandı
10:13 HALI SAHADAKİ ÖLÜM KAMERADA; ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU ANCAK KURTARILAMADI
10:13 PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu
21.10.2019 10:16:38