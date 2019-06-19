19.06.2019 17:20
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İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin Açıklaması

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin Açıklaması

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir'i hafta boyunca etkisi altına alan yağışlarda 57 köyde 280 bin dekar arazinin zarar gördüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir'i hafta boyunca etkisi altına alan yağışlarda 57 köyde 280 bin dekar arazinin zarar gördüğünü söyledi.

İl Müdürü Şahin, açıklamasında; "Geçtiğimiz 2 haftada Türkiye genelinde etkili olan yağışlar sonucunda yağmurla birlikte sel baskını ve sıklıkla dolu yağışları oldu. Kırşehir'de müdürlüğümüz tarafından yaptığımız incelemelerde arazilerde nohut, arpa ve buğday ekili alanlar ciddi manada zarar gördü."dedi

Kırşehir genelinde zararın yüzde 30 ila 60 seviyelerine ulaştığını anlatan Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"57 köyde 280 bin dekar arazide zarar var. Kırşehir'de 2. milyon 680 bin dekar arazi şehir genelinde var. Mevcut arazilerin yüzde 10'una tekabül eden bir zararımız mevcut, bu zararlar da da hemen hemen %30 da %60 oranında. Şu an itibarıyla hasar çalışmaları devam ediyor. Mucur İlçesi, Irmak Bucağı olarak adlandırılan bölge biçerdöverler aynı zamanda hasat çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklarla zararlar noktasında gerekli bildirimler yapıldı." - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Türkiye, Kırşehir, Kenan Şahin, Güncel

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