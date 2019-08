İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin Açıklaması

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Toplantısı'nda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kapımız her zaman açık" dedi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Toplantısı düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kapımız her zaman açık. Bunu ısrarla ve vurgulayarak söylemek istiyorum. Lütfen son dakikada gelip de 'Ne yapacağız' diye sormayın. 30 Eylül'e kadar olması gereken bir süre var. Bu süre içerisinde son dakikayı beklemeden, sisteme yüklemeyi yapmadan önce gelmenizi istiyoruz. Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde desteklenmenin sağlanmasını, müracaat eden her arkadaşımızın mümkün olduğu kadar bütçenin el verdiği oranlarda hedeflediği desteklerden faydalanmasını arzu ediyoruz. Bakanlığımız artık Türkiye'de sudan ormana, ormandan tarıma, ektiğimizden biçtiğimize kadar tamamıyla alakalı dün olduğu gibi bugünde Türkiye'nin en büyük örgütüdür. Bu örgütün bir mensubu olarak ve bu örgütün yaklaşık 35 yıldır ekmeğini yiyen bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum ki; teşkilatımızın tamamında kapıdan içeriye girecek tüm üreticilerimizin en ince ayrıntılarına kadar yapacakları proje üzerinde fikir verebilecek çok iyi bir ekibe sahibiz. Bakanlığın tüm teşkilatlarında olduğu gibi çok iyi arkadaşlarımız var ama Kayseri gerçekten bir adım daha öndedir. Bu bizim için çok büyük bir şanstır" ifadelerini kullandı.Şahin, "Biz Kayseri'ye dışarından baktığımızda bir sanayi şehri olduğunu düşünürdük. Kayseri'nin içerisine geldiğimiz de sanayiden daha önde giden, Türkiye'deki birçok üründe enleri barındıran bir şehir olduğunu da görmüş olduk. Ciddi anlamda örgütlü bir şehir. Tarımsal anlamda da ciddi bir örgüte sahip. Bütün ziraat odaları, üretici birliklerinin hepsi Kayseri'de ciddi anlamda bizleri seferber ediyorlar. Kayseri'de sadece tarımı değil, hayvancılığı da unutmamamız gerekiyor. Kayseri, doğu ile batı, kuzeyle batının kesiştiği bir yerdedir" diye konuştu. - KAYSERİ