İl Tarım ve Orman Müdürü Özel, Görevine Başladı

Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Funda Eylem Özel görevine başladı.
Özel, personeli ile Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yaptığı toplantıda, kentte özellikle tarım ve hayvancılığı geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.
Uzun yıllardır Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Yardımcısı olarak görev yaptığını anımsatan Özel, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.
Özel, kentin sıkıntılarını iyi bildiğini ve bu yönde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.
Kırklareli
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:30