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İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Gıdalara vatandaşın direk temasını önlemede yüzde 90 başarılı...

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Covid-19 tedbirleri kapsamında Kayseri'deki tüm gıda ekiplerinin görevlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, "Gıda ürünlerine vatandaşın direk temasını önlemede yüzde 90 oranında başarılı olduk" dedi.

07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:28
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin,
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Covid-19 tedbirleri kapsamında Kayseri 'deki tüm gıda ekiplerinin görevlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, "Gıda ürünlerine vatandaşın direk temasını önlemede yüzde 90 oranında başarılı olduk" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahın, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimizdeki tüm gıda ekibi aralıksız görevlerine devam etmektedir. Her ne kadar dönüşümlü olarak mesai yapılıyor olsa da ilimizdeki tüm gıda işletmeleri en az 2 kez kontrolden geçti" ifadesinde bulundu.

Covid-19'un yayılımının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak ise Şahin, "Ekmek ile alakalı ciddi inisiyatif aldık. Ulusal ve yerel marketlerin tamamında bakanlığımızın talimatları çerçevesinde ekmekler kapalı ortamda poşetlenmiş şekilde şu anda satışa arz edildi. Gıda ürünlerinde büyük bir çoğunlukla, özellikle sebze ve meyvede vatandaşın direk temasının önüne geçilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Bu konuda yüzde 90 seviyesinde başarılı olduk" diyerek şu bilgileri verdi:

"Belediyelerimiz de benzer çalışmaları yaptılar. Market ve manavlarda vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruması anlamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kurumumuz ilk gün itibari ile gerekli tedbirleri almaya başladı. Kurum girişinde alınan tedbirlerde ateş ölçümünden tutun, paspasa kadar. Dezenfektan paspaslarımız, asansör başlarında ve merdiven kenarlarında dezenfektan ünitelerimizin bulunması, gün içinde en az bir kez kurumun ana salonları dezenfekte ediliyor. Akşamları da tüm kurum hızlı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın tüm işlerinin uzaktan halledilmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede telefonla ve internet üzerinden başvuruları alıyoruz. Yaşlı çiftçilerimize de gereken her türlü desteği vermeye devam ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, 'Gıdalara vatandaşın direk temasını önlemede yüzde 90 başarılı... - Haberler

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