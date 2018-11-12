İl Tarım ve Orman Müdürü Sever Veteriner Hekimler ile Bir Araya Geldi

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, Eskişehir
İl Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıda veteriner hekimler ile bir araya geldi.
Gerçekleşen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir- Bilecik
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler Şube ve İlçe Müdürleri ile çok sayıda serbest ve kamuda çalışan veteriner hekimler katıldı.
İl Müdür Sever, veteriner hekimlerin mesleki sorunlarının görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Eskişehir'de veteriner hekimlerin yaşadığı sorunların çözümünde Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliği içinde, çözüm odaklı çalışmalar yapmaya ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Müdür Sever ayrıca hayvancılığın geliştirilmesinde veteriner hekimlerin rolünün büyük bir öneme sahip olduğunu ve yapılan çalışmaların, hayvancılıkla ilgili yapılacak yeni projelerin Eskişehir'deki hayvancılığın çok daha ileri noktalara taşınacağını söyledi. Eskişehir'de bulunan üniversite, ziraat odaları, üretici örgütleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi tüm tarım paydaşlarımızla en kısa sürede bir araya gelinerek, sürekli olarak işbirliği içinde olunacağını aktaran Sever, bundan sonra Eskişehir tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için İl Müdürlüğünün çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler de toplantıda yaptığı konuşmada, oda faaliyetlerinde Eskişehir'de görev yapan veteriner hekimlerin daha katılımcı olmalarını istediklerini belirterek, veteriner hekimlerin sorunları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra toplantıya katılan Veteriner Hekimlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılmasıyla toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR
Emine Sever,Eskişehir
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:51