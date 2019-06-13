İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan Pazaryeri Kaymakamına ziyaret

Bilecik
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, göreve yeni Başlayan Pazaryeri
Kaymakamı Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, gerçekleşen ziyarette Pazaryeri ilçesinin tarımsal değerleri hakkında ve yapılan çalışmalar ile ilgili Tarım ve Orman il Müdürü Necmettin Yoldaş'tan bilgiler aldı. Bütün çiftçilerin sorunlarına el atacaklarını kaydeden Pazaryeri Kaymakamı Güven, ziyaret için teşekkürlerini dile getirdi. - BİLECİK
Kaynak: İHAbilecik
, tarım
, pazaryeri
, Yaşam