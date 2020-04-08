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İlaç endüstrisi'nden acil destek çağrısı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte Türk ilaç sektörünün karşılaştığı engelleri aşabilmesi ve üretime kesintisiz devam edebilmesi için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomik İstikrar...

08.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:18
İlaç endüstrisi'nden acil destek çağrısı
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte Türk ilaç sektörünün karşılaştığı engelleri aşabilmesi ve üretime kesintisiz devam edebilmesi için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği'ne dahil edilmeyi beklediğini açıkladı.

İEİS'ten yapılan açıklamada, salgın sürecinin, ülkelerin güçlü kurumlara, sağlık sistemine ve ilaç endüstrisine sahip olmasının stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kaygı verici dönemde, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın yönlendirmesiyle son derece etkin ve şeffaf bir politika izlendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gerekli önlemlerin çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ülkemiz için bir gurur vesilesi ve güç kaynağıdır. Hükümetimizin, kıymetli hekimlerimizin ve sağlık personelimizin kararlı mücadelesi bizlere büyük güven ve moral veriyor. Salgının başladığı ilk günden itibaren, ilaç endüstrisi olarak acil tedbirleri devreye sokarak ilaca erişimin kesintiye uğramaması için hızla harekete geçtik. Mücadeleye ön saflarda destek veren üretim tesislerimizdeki çalışanlarımızın sağlık önceliklerini birinci sıraya koymak ve onların güvenliği için gerekli önlemleri almak suretiyle, üretimimizi kesintisiz şekilde devam ettiriyoruz.
Hammadde fiyatlarındaki yükseliş, ülke gümrüklerinin kapanmasından kaynaklanan gecikmeler, yurt dışından beklediğimiz hammaddeler için lojistik hizmetlerde yaşanan aksaklıklara rağmen, ilaç endüstrisi olarak mevcut tüm gücümüzü ve imkanlarımızı ülkemizin menfaati ve insanımızın sağlığı için seferber ediyoruz. Salgının toplum ve iş hayatına dayattığı olağanüstü şartlar, her sektör gibi ilaç endüstrimiz üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu etkilerin en aza indirilmesi ve üretime kesintisiz devam edilebilmemizin temini için, endüstrimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızca yayımlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Tebliği kapsamına alınmasını elzem görüyoruz. Bu çerçevede diğer sektörlere tanınan olanaklardan endüstrimizin de faydalandırılması için bakanlığımızın acil yönlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizin, tüm kurumlarıyla güç birliği içinde, bu zor günleri en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye, Ekonomi
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