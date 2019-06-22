22.06.2019 12:19
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İlaç firması aracı otomobille çarpıştı: 2 yaralı

İlaç firması aracı otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen özel bir ilaç firmasına ait araç otomobille çarpıştı.

Muğla 'nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen özel bir ilaç firmasına ait araç otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 09 EJ 783 plakalı özel bir ilaç firmasına ait araç, 48 ABB 329 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası o anda bölgede bulunan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten devam etti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Menteşe , Muğla , 3. Sayfa

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