İlaç sektöründe DOKAP ve İLAFAR işbirliği

Bölgemiz ve ülkemiz için oldukça önemli olan ilaç sektörü konusunda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kurulan İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İmzalanan protokol kapsamında beşeri, veteriner ve zirai amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projelere destek sağlanacağı ifade edildi.



Bölge için önemli bir potansiyel olma niteliğinde olan tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili önemli çalışmalar yürütmüş, söz konusu çalışmanın kazanımlarını daha ileriye taşımak amacıyla ilgili tüm paydaşlarla görüşmeye devam eden DOKAP'ın, bu kapsamda DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin (UNİ-DOKAP) sağlamış olduğu işbirliği düzlemi de dikkate alınarak DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İLAFAR arasında İşbirliği Protokolü'nün imzalandığı kaydedildi.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan DOKAP Başkanı Yusuf Mengi "DOKAP BKİ olarak bölgemiz için son derece önemli bir potansiyele sahip olan tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak bölge insanına yeni gelir kapısı açmak amacıyla, bölgemizin en önemli üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesiyle birlikte bu protokolü imzalıyoruz. Bu merkezle ülkemizin ilaç sektörüne önemli katkılar sunmayı ve bu alanda ülkemizin ve bölgemizin hak ettiği noktalara gelmesini amaçlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu merkezi daha aktif hale getirmek için her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA