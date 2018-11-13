İlaç Sektöründen İhracat Atağı

13 Kasım 2018 Salı 11:13



13 Kasım 2018 Salı 11:13

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin "milli üretim seferberliği" başlattığı eczacılık ürünlerindeki ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara yükseldi.AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yılın 9 ayında 161 ülkeye eczacılık ürünü ihraç etmeyi başardı. İhracatta, başta Güney Kore olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkeleri öne çıktı. ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere ihracatta da önemli artışlar gerçekleşti.Türkiye'nin, 1 Mayıs 2013'te mal alım satımına ilişkin serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyduğu Güney Kore'ye eczacılık ürünleri ihracatı, bu dönemde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 44,7 milyon dolardan 254,2 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörün en fazla ihracat yaptığı yer Güney Kore olurken, bu ülkenin toplam sektör ihracatı içindeki payı yüzde 30'u buldu.Eylül sonu itibarıyla ihracatın en hızlı arttığı bir başka pazar Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong oldu. Bu bölgeye ihracat yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 artış göstererek, 9,2 milyon dolardan 16,7 milyon dolara ulaştı.Bir başka Asya ülkesi Singapur'a ihracat da aynı dönemde yüzde 70,2 artarak 9,4 milyon dolardan 16 milyon dolara çıktı.İlaç devi Almanya'ya 18,5 milyon dolarlık satışTürkiye, söz konusu dönemde Asya ülkelerinin yanı sıra özellikle ilaç sektöründe iddialı gelişmiş ülkelere ihracatını da önemli oranda artırdı.Dünyanın önemli ilaç şirketlerine ev sahipliği yapan Almanya'ya yönelik dış satım ocak-eylülde yıllık bazda yüzde 43,4 artarak 12,9 milyon dolardan 18,5 milyon dolara çıktı.Aynı dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 76,5 artışla 3,4 milyon dolardan 6 milyon dolara yükseldi.Ayrıca, geçen yılın 9 ayında sadece 131 bin dolarlık satış yapılan İrlanda'ya ihracat 7 katına çıkarak 916,4 bin dolara ulaştı.İlaç sektöründe iddialı ülkelerden ABD'ye ihracat da bu dönemde yüzde 22,2 artarak, 1,8 milyon dolardan 2,2 milyon dolara yükseldi.Afrika ve Orta Doğu pazarıAfrika ve Orta Doğu pazarına bakıldığında, Libya öne çıktı. Bu ülkeye ihracat yılın 9 ayında yüzde 35 artarak, 15,1 milyon dolardan 20,4 milyon dolara ulaştı.Bu dönemde Sudan'a ihracat ise yüzde 152 artışla 477 bin dolardan 1,2 milyon dolara yükseldi.Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta yüzde 84'lük artışla 5,6 milyon dolarlık satım rakamı 10,3 milyon doları buldu. Umman'a ihracat da yüzde 166,7 artışla 600 bin dolardan 1,6 milyon dolara ulaştı.Ocak-eylül döneminde ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 ile sınırlı bir artış göstererek, 3,3 milyar dolara çıktı, sektörün dış ticaret açığı yüzde 6,6 azaldı.