İlaç tankerinde çıplak cansız bedeni bulunan çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun ilaç tankerinin içerisinde cesedine ulaşıldı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

NE OLDU?



Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesinde tarlada çalışan Akyol ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre Akyol'u bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit edildi. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre'yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.

Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Yunus Emre'nin cansız bedeni evinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde komşuları tarafından bulundu. Yunus Emre'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından evin etrafında toplanan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yunus Emre'nin bulunduğu ilaçlama tankerinde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, küçük çocuğun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

BİSİKLET SÜRDÜĞÜ SON ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saatlik arama çalışmalarının ardından evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan Minik Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğü son anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre'nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler;