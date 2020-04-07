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İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu otaya çıktı

Kayseri'de, bacağındaki mantar hastalığı için hastaneye ilaç yazdırmaya giden kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle evinde karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

07.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:19
Kayseri 'de, bacağındaki mantar hastalığı için hastaneye ilaç yazdırmaya giden kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle evinde karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki evinde bir süre önce karantinaya alınan H.K, bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Kayseri Devlet Hastanesine gitti. Kontrolü sırasında hastanın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini öğrenen hastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Hastaneden ayrıldıktan sonra evine dönen H.K, polis ve sağlık ekibi nezaretinde bindirildiği ambulansla kontrol için Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
H.K'nin eşi, polis ekiplerine, karantina altındaki eşinin bacağındaki mantar rahatsızlığından dolayı hastaneye krem yazdırmaya gittiğini söyledi. İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu otaya çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu otaya çıktı
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