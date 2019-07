"İlacı buzdolabının kapağında saklamayın"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Baş Eczacı Yıldız Türkaydın, soğuk zincir uyarısı bulunan ilaçların buzdolabında saklanması gerektiğini belirterek, "Bu ibarenin olduğu ilaçları buzdolabının kapağında değil; iç raf kısımlarında; duvarlarına değmeyecek şekilde ve mümkünse yiyeceklerden ayrı bir bölmede saklayın." ifadesini kullandı.

Türkaydın, yaptığı yazılı açıklamayla evde ilaç saklama konusunda bilgi verdi.

İlaçların tedavide doğru kullanımı kadar; ideal koşullarda saklanmasının önemine değinen Türkaydın, "Sadece ilaçlar değil; tedavi amaçlı kullanılan her türlü bitkisel, beslenme veya takviye ürünlerinin de saklanma koşullarına dikkat edilmelidir." uyarısında bulundu.

Türkaydın, ülkede genellikle evlerde bütün ilaçların buzdolabında saklandığına işaret ederek, "Bu doğru bir yöntem değil. Eğer 'oda sıcaklığında saklayınız' ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen yerlerde ilaçlarınızı kendi ambalajlarında depolayın. Soğuk zincir uyarısı varsa tanımlanan sıcaklık 2-8 derece arasıdır. Buzdolapları genellikle bu sıcaklık arasındadır. Bu ibarenin olduğu ilaçları buzdolabının kapağında değil; iç raf kısımlarında; duvarlarına değmeyecek şekilde ve mümkünse yiyeceklerden ayrı bir bölmede saklayın." bilgisini verdi.



"Mümkünse kilit altında tutulmalı"

Yıldız Türkaydın, çoklu doz diye tanımlanan şuruplar, burun spreyleri, krem-pomadlar, göz damlaları, ağız sprey ve gargaraların saklama ve tüketim koşulları hakkında, şu bilgileri verdi:

"Her ilacın etken ve yardımcı maddeleri farklı olabileceği için açıldıktan sonraki saklama süreleri de birbirinden farklı olabilir. Hastalara prospektüs bilgisine göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak genel olarak toz halinde olup sulandırılarak kullanılan ateş düşürücü ve antibiyotik şuruplar tedavi bittikten sonra, enjeksiyon olarak kullanılan flakonlarsa kullanım sonrası kısmi olarak kalsa bile imha edilmeli. Göz damlaları da açıldıktan sonraki 10-15 gün içinde kullanılmalı. Damlanın içinde kalsa bile kullanılmamalı. Geri kalan tüm ilaçlar ise (şurup, krem-pomad) ilave bir kullanım süresi uyarısı yoksa fiziksel görünümlerinde değişiklik gözlemlendiği an imha edilmeli. Ayrıca hastalarımızı ilaçların kutularının üzerinde yazılı son kullanım tarihlerine mutlaka dikkat etmeleri ve tarihi geçmiş ilaçları asla kullanmamaları konusunda önemle uyarıyoruz."

İlaç saklama koşullarının kronik hastalığı yüzünden rutin tedavi gören hastalar açısından hayati önem taşıdığını aktaran Türkaydın, "Yolculuklarda ilaçları kendi ambalajlarından çıkartmamak gerek. Kendi ambalajında kalması son kullanım tarihini rahat kontrol edebilmemizi, ışıktan korunması gereken ilaçların ışık görmesini engelleyebilmemizi sağlar. Seyahatte ilaçlarımızı güneş görmeyecek şekilde ve oda sıcaklığını aşabilecek durumlardan koruyarak taşımalıyız. Ayrıca soğukta saklanması gereken ilaçları ise içine buz aküleri konulmuş özel soğuk zincir ilaç taşıma kutularında muhafaza etmeliyiz. Özel termometreler kullanarak kutu sıcaklığını kontrol edilmeliyiz." bilgisini verdi.

İlaçların doğru kullanıldığında hastalıklara şifa, yanlış zamanda, yanlış miktarda ve yanlış kişi tarafından alındığında zehir olabileceğine dikkati çeken Türkaydın, "Evlerimizde ilaçlar çocukların bilmedikleri, ulaşamayacakları yükseklikte ve mümkünse kilit altında tutulmalı." uyarısında bulundu.

Türkaydın, ayrıca prospektüslerin atılmaması gerektiğine işaret ederek, "Yasalar gereği üretici firmalar ilaçların prospektüslerine hastalar için gerekli tüm genel bilgileri yazmakla yükümlüdür. Bu yüzden aldığınız ilaçların prospektüslerini kesinlikle atmayın. Tedavi sürecince gerektiğinde ulaşabilmek için ilacın kendi ambalajında kalmasını sağlamak en doğru yol olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA