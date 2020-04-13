Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlaçlama makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:09
İlaçlama makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İğde Mahallesinde çiftçilik yapan Burak Kodaz, tarlasını ilaçlamak üzere hazırladığı makineyi denemek istedi. Baba Kodaz, evin önündeki boş alanda traktöre bağladığı makineyi çalıştırdı. Bu sırada 9 yaşındaki oğlu Kağan Dursun Kodaz, elini makine ile traktör arasındaki hızla dönen şafta kaptırdı. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kağan Dursun Kodaz'a acil serviste müdahalede bulunuldu. Kalbi tekrar çalıştırılan küçük çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm çabasına küçük çocuk, yaşamını yitirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Elbistan, İğde, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› 3. Sayfa ››İlaçlama makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:28: Koronavirüse yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alınırken yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 13:21: Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi