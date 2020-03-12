Menü
Haberler ›› Güncel ››İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNDE KORONAVİRÜS MESAİSİ - Güncel

İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNDE KORONAVİRÜS MESAİSİ

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı.

12.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:22
İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNDE KORONAVİRÜS MESAİSİ

Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Okullar, iş yerleri, restoranlar ilaçlama firmalarını dezenfeksiyon için aramaya başladı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra toplu halde bulunulan yerler için de önlemler arttı. İlaçlama şirketlerine ise talep arttı.

Özellikle okullar, iş yerleri ve restoranlardan dezenfeksiyon için talebin arttığını belirten ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş , 'Yaklaşık bir haftadır talep artışı yaşanıyor. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinden talep var. Genelde okullar, büyük iş yerleri arıyor. Ancak bunun haricinde dans okulları, oteller, lokantalar da aramaya başladı. Biz önlem amaçlı dezenfektan yapıyoruz. Ancak kullanılacak dezenfektanlar önemlidir. İnsanların bilinçli olması gerekir. Merdiven altı firmalara güvenmemeleri gerekir. İlaçlama firmalarının mutlaka ruhsatlı olması gerekir. Sonuçta bir kimyasaldır. Okullarda, hastanelerde, okullarda, toplu alanlarda, iş yerlerinde bu uygulamaları her gün yapıyoruz dedi.

Ataşehir'de bir okula dezenfeksiyon için gelen Gümüş, evlerde ya da bireysel olarak yapılan temizliğin dezenfeksiyon işlemi olmadığını ifade ederek, 'Bizim yaptığımız işlem dezenfektan işlemi. Temizlik tam bir dezenfekte değildir. Tozları alabilirsiniz fakat bakteriler ve virüsler yaşamaya devam eder. Dezenfeksiyonla bakteri ve virüsleri yok edersiniz. Buharlı ULV makinası ile tüm yüzeylere gelecek şekilde dezenfeksiyon yapılıyor diye konuştu,

Seraç Demir isimli bir veli ise okulda yapılan dezenfeksiyon işleminden memnun kaldığını belirterek, Tüm okullarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ağız yoluyla bulaştığını ve yüzeylerde birkaç saat kaldığını biliyorum. O yüzden dezenfeksiyon çok önemli. Diğer okullara da örnek olmasını diliyorum. Evlerde temizlik yapılabiliyor ama okullar geniş alanlarla buralarda profesyonel şekilde yapılması gerekiyor diye konuştu.


- Uçanistanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Gümüş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla