İlaçlama Tankının Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Mersin
'in Mut
ilçesinde, ilaçlama tankının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Durmuş Ali
Büyükceran (69), komşuları tarafından ilaçlama tankının altında hareketsiz halde bulundu. Komşuları durumu jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Büyükceran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Durmuş Ali Büyükceran'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Durmuş Ali,Mut,Mersin
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:02