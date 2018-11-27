İlaçlama Yaptıracaklar Dikkat!!

En önemli sorunlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı onaylı bir ilaçlama şirketi bulabilmek.İlaclama.com.tr Müşteri Yöneticisi Duygu Doğaç, bu konuda tüketicileri uyarıyor, "İlaçlama yaptıracağınız şirkete mutlaka Sağlık Bakanlığı onayını sorun."

MERDİVEN ALTI FİRMALARDAN UZAK DURULMALI

Merdiven altı tabir edilen, ucuz ilaçlama yapan ancak kaçak olan yerlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Doğaç, bu tarz yerlerin ucuz olmasını nedeniyle tarımsal ilaçları kullanarak halk sağlığını tehlikeye attığını sözlerine ekledi. Doğaç, "İlaçlama esnasında kullanılan kimyasallar. Tarım ilacı kullanımı –ucuz olması nedeniyle-revaçta. Merdiven altı yerlerinin sıklıkla tercihi olan tarım ilacı, kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği ürünler Biyosidal ürünlerdir ki bunlar kokusuzdur. Sanılanın aksine kokusuz ürünler, kokululara göre çok daha iyi iş çıkartmaktadır" dedi.

MEKANIN BOŞALTILMASI ÇOK ESKİDE KALDI

İlaçlamadan sonra uygulama yapılan alanın boşaltılması gerekliliğinin yeni teknikler sayesinde geride kaldığının altını çizen Duygu Doğaç, kullanılan kokusuz ürünler sayesinde ilaçlamadan hemen sonra mekanın kullanılabileceğini söyledi. Doğaç, "Gelişen teknoloji ile birlikte kokusuz biyosidal ilaçlar sayesinde saatlerce uygulama alanının boşaltılması gerekliliğine son verildi. Ancak bu uygulamayı sadece Sağlık Bakanlığından izni olan,gerekli eğitimleri almış firmalar ve teknisyenler tarafından uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İSTANBUL DIŞINDA FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Gelecek planları arasında Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi büyük iller bulunduğunu dile getiren Duygu Doğaç, sözlerine şöyle devam etti, "2019 yılı itibariyle bu illere de bu hizmetimizi götürme planımız var. Umuyorum ki çok kısa zamanda bu şehirlerin de ilaçlama piyasasında yerimizi alacağız. Bu sebeple gerekli çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hizmetlerimiz başlayacak "