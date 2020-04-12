Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.

12.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:36
İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.

Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde oturan kalp hastası Ayşe İçöz, ilaçlarının bitmesi üzerine bir yakını aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Talep üzerine görevlendirilen trafik polisleri, ilaçları eczaneden alarak İçöz'e teslim etti. Polislere teşekkür eden İçöz, "Polisi ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar, ilaçlarımı alarak teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şehitler Mahallesi, Turgutlu, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber