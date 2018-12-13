İlahiyat Fakültesince 'Sünnet' Konulu Konferans Düzenlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:24



13 Aralık 2018 Perşembe 11:24

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, konferans serileri kapsamında 'Sünneti Anlamak' isimli bir konferans düzenledi.Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı, sünnet orijinli bir anlatı kurduğu konferans süresince, sünnetin İslam fikriyatındaki kavramsal ve pratik karşılıklarını anlattı. İnancın temel kaynakları arasında yer alan sünnetin ehemmiyetini öğrencilere aktaran Sakallı, son dönem tartışmalarına ilmi argümanlarla katkı sundu. Hadis ve sünnet konusundaki tartışmaların çeşitli kategorilerde toplandığının altını çizen Sakallı, Türkiye özelindeki bazı akademik tespitlerini şöyle ifade etti: " Sünnet ve hadis konularındaki en büyük ihtilaf sebebi, bilinçli çarpıtma operasyonlar ve cımbızla kavram seçme yaklaşımıdır. Hadis bilgisi, diğer inanç bilgi sisteminin bir parçası olduğu için yalnız başına düşünülemez ve bütünle birlikte anlamlıdır. Bir Hadisi anlamak ve anlatmak için dil, gramer ve retorik bilgisi ileri olmalıdır ki, bazı ufak farklılıklar büyük problemlere dönüşmesin".Öğrencileri sünnet ve sahih hadislere riayet etme konusunda telkin eden Sakallı, ilmen doğruluğu ispatlanmış hadislerin ve sünnet geleneğinin, kişinin ve toplumun inanç dünyasını zenginleştireceğini söyledi.Konferans, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun Sakallı'ya plaket takdimi ile birlikte sona erdi. - BAYBURT