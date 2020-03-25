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İlahiyat ve sanat camiası videoyla "Evinde kal Türkiyem" çağrısında bulundu

İlahiyat ve sanat camiası yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "evde kal" çağrısına destek verdi.

25.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:43
İlahiyat ve sanat camiası yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "evde kal" çağrısına destek verdi.
Yayınladıkları videoyla desteklerini açıklayan isimler arasında yer alan ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeoğlu, hazırladığı video paylaşımında dünyadaki herkesin ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, "Rabbim bu musibeti, mübarek üç aylar hürmetine üzerimizden kaldırsın. Bizler evdeyiz. Evinde kal Türkiyem." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Mustafa Özcan Güneşdoğdu da "Hayat sevdiklerimizle güzel. Bunun için evde kal Türkiyem." dedi.
Ezgi ve ilahi yorumcusu Sedat Uçan da "Bugünler elbet geride kalacak ve birlikte daha sağlıklı, mutlu, umutlu yarınlara hep beraber yürüyeceğiz. Şimdilik iyilik gönül selamını yaymaktır. Evinde kal Türkiyem." diye konuştu.
Müzisyen Peker Kardeşler ile ilahi sanatçısı, yazarı ve besteci Abdurrahman Önül, yeni tip koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığını söyledi.
Sanatçı Hasan Dursun da yetkililerin tavsiyelerine uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Evinde kal Türkiyem" çağrısını yaptı.
Müzisyen Umut Mürare, "Sadece evinde oturup hem kendini hem de sevdiklerinin sağlığını koruyabilir ve bu salgına dur diyebilirsin." diye konuştu.
Sanatçı Abdullah Beyhan da çocuklarıyla hazırladığı videoda, "Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Mutlu yarınlar ve geleceklerimiz için evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.
Sanatçı Ender Tekin de "Kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını sakın tehlikeye atma." uyarısını yaptı.
Müzisyen Yüksel Korkmaz da bu zor günlerin hep birlikte aşılacağını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk halkına evde kalma çağrısında bulunan isimler arasında ayrıca Grup Anka, Burak Güç, Murat Anlar, Mehmet Zeki, İsmail Şengül ve İbrahim Cuşan yer aldı. İlahiyat ve sanat camiası videoyla ’Evinde kal Türkiyem’ çağrısında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Sağlık Bakanlığı, Güncel

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İlahiyat ve sanat camiası videoyla "Evinde kal Türkiyem" çağrısında bulundu

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