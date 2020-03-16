Menü
Haberler ›› Güncel ››İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri - Güncel

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri

Habertürk'te yayınlanan programda konuşan İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın koronavirüs hakkında söylediği sözler, sosyal medyada tepki çekti.

16.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:18

Haberturk'te Veysi Ateş'in konuğu olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, dini konuların konuşulduğu programda koronavirüsle ilgili yorumlarda bulundu. Demircan'ın değerlendirmeleri izleyicilerden tepki aldı.

Ali Rıza Demircan programda, "Geçici önlemlerle olmaz. Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsellik, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki, bunlar müslümanlara rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Demircan'ın koronavirüsle ilgili bu sözleri sosyal medyada hayli tepki çekti.

"DEMİRCAN'IN AÇIKLAMALARI HAKLI TEPKİLERE SEBEP OLDU"

Öte yandan Veyis Ateş, İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın sosyal medyada tepki çeken sözleri ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Habertürk TV Ana Haber'de ağırladığım A. R. Demircan'ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Etiketler : Güncel

İlgili Haberler

Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurduHızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: TürkiyeSon Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurduSunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladıStarbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildiÜç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladıKoronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Hacettepe Üniversitesi HastaneleriHacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Paylaş

Manşet 

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Güncel
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil