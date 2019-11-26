Haberler » Güncel » İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek - Haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Çubuk Belediyesinin konuğu olarak ilçede vereceği konferansta Hz. Muhammed'in hayatını anlatacak.

26.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:36İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Belediyesinin konuğu olarak ilçede vereceği konferansta Hz. Muhammed'in hayatını anlatacak.
Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği "El Emin" adlı konferans 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kuzey Yıldızı Düğün ve Konferans Salonu'nda verilecek.
Etkinliğin sunuculuğunu ise sanatçı ve şair Ahmet Kemal Bacak yapacak.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi olarak alanında uzman olan isimler ile Çubuklu vatandaşları bir araya getirdiklerini söyledi.
Demirbaş, etkinliğe tüm Çubuk halkını davet etti.

Çubuk Belediyesi, Nihat Hatipoğlu, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 DSÖ güvenlik nedeniyle KDC'deki 49 çalışanını tahliye etti
16:58 Samsun'da "kadına yönelik şiddet" paneli
16:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
16:53 Yazarlar, Adıyamanlılarla konferanslarda buluştu
16:52 Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:39 AK Parti yasa teklifi hazırladı: Askeri gazino ve sosyal tesislerin özel şirketlere kiralanması gündemde
26.11.2019 16:59:43