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İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı

Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsan Yardım Derneği (İHH) ile Denizli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programda, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı.

30.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:30İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsan Yardım Derneği (İHH) ile Denizli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programda, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı.
Döngeloğlu, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yetim Peygamber" konulu konferansta, Hazreti Muhammed'in zorlu geçen çocukluk dönemi ve hayatına ilişkin bilgi verdi.
İstiklal Marşı ile başlayan programda, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmeni Sedat Aydınlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Baki Koç yönetiminde ilahiler seslendirildi. Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak ve Denizli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ali Durmuş, yaptıkları konuşmada, programa yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte, Örki, Döngeloğlu'na plaket verdi.

Ömer Döngeloğlu, Hz.Muhammed, Denizli, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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