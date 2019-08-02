Haberler» Güncel» Haber

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

02.08.2019 16:48 İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

PANKARTLARLA ADLİYEYE GELDİLER

Grup öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda bir araya geldi. Ellerinde pankart taşıyan grup adına açıklamayı İbrahim Ceylan yaptı. Ceylan açıklamasında, İslamoğlu'nun Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia etti. Grup açıklamanın ardından tekbir getirdi, ardından suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi.

MUSTAFA İSLAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Mustafa İslamoğlu, katıldığı bir programda Hz. Hatice için, "İki kocadan arta kalan" ifadelerini kullanmıştı.


Mustafa İslamoğlu, Hatice Çarpar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29   Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
17:28   Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı/ Fotoğraflar
17:28   Ordu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
17:27   Ereğli'de iş kazası
17:26   DHA YURT BÜLTENİ - 14
17:26   Soylu: "Uluslararası koruma başvurusu alabilme kabiliyetine sahip ülke olduk"
17:26   Grönland'da temmuzda 197 milyar ton buz eridi