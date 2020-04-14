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İlan panolarındaki "Nelet gele böyle koronavirüse" ve benzeri mesajlarla Kovid-19'a karşı...

Van'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kurallar ile evde kalınması yönündeki çağrıların yer aldığı Van şiveli ve Kürtçe ilanlar, kentin bir çok noktasındaki ilan panolarında sergileniyor.

14.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:43
Van 'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kurallar ile evde kalınması yönündeki çağrıların yer aldığı Van şiveli ve Kürtçe ilanlar, kentin bir çok noktasındaki ilan panolarında sergileniyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken kent sakinlerinin evde kalmasını da sağlamaya çalışıyor.
Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için panolar için ilan hazırlayan ekipler, hem Kürtçe hem de Van yöresinin ağız yapısına uygun tebessüm ettiren sözleri derledi.
Yerel şiveyle hazırlanan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı, evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, işlek noktalardaki panolarda sergileniyor.
İlan panolarına asılan "Sen dinine imanına evde kal", "Evde kalisen yoğsa yoğ", "Nelet gele böyle koronavirüse", "Sen Allah'an eve git" ve "Hani evde kalidin' yazılı ilanlar hem kent sakinlerinden hem de sosyal medyada ilgi gördü. İlan panolarındaki ’Nelet gele böyle koronavirüse’ ve benzeri mesajlarla Kovid-19’a karşı...

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel
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