İlanla Kurulan Takımın Gözü Zirvede

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya 'da kısıtlı imkanlarla üç yıl önce sosyal medyadan ilanla sporcu bulunarak kurulan Antalya Sualtı Sporları Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı'nın antrenmanları bile adeta nefes kesiyor.Eski sualtı hokeyi milli takım sporcusu Emre Kazan'ın üç yıl önce sosyal medyadan verdiği "Sualtı Hokeyi Oyuncusu Aranıyor" ilanına başvuran üç sporcuyla kurulan takım, daha sonra lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 2016-2017 sezonunda ikinci ligde mücadeleye başladı.Aldığı başarılı sonuçlarla ikinci ligden birinci lige çıkma başarısı gösteren takımın oyuncu kadrosu da kısa sürede 40'a ulaştı.Antalya'da kapalı yüzme havuzlarında antrenman için yer bulma sıkıntısının yanı sıra maddi problemlerle de mücadele eden takım, kısıtlı imkanlarıyla mayıs ayında dört günlük turnuva şeklinde düzenlenecek birinci ligde şampiyonluk mücadelesi verecek.İlanla oyuncu bulunduKulüp başkanı ve antrenör Emre Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sualtı hokeyinin çok karmaşık gözükmesinin aksine inanılmaz teknik bir oyun olduğunu belirterek, faul durumunun da çok az olduğunu anlattı.Karşılaşmaların 15'er dakikalık iki devre halinde oynandığını, faul yapan oyuncuların da bir dakikadan 5 dakikaya kadar çıkan bekleme cezaları ile oyun ya da turnuva ihracına kadar giden cezalar alabildiğini dile getiren Kazan, oyunda sporcuların çok fazla efor sarf ettiğini söyledi.Kazan, sualtı hokey takımını sosyal medyada yayınladığı "Sualtı Hokeyi Oyuncusu Aranıyor" ilanına yanıt veren üç oyuncunun katılımıyla kurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"İlk sporcularımız 15 yıl önce bu sporu 6 ay yapıp bırakmışlar. İstanbul 'dan gelip Antalya'ya yerleşmişler. Antalya'da bisiklet ve kayakla ciddi uğraşmışlar. Ekstrem sporlarını seven arkadaşlar. Sualtı hokeyini de duyunca gelmek istediler. Onlarla başladık. Zaman içerisinde, lise ve üniversiteden arkadaşlar gelmeye başladı. Şu anda yaklaşık 40 kişiyiz. Ancak bir bu kadar daha başlayıp da ayrılan sporcumuz oldu."İmkanlar kısıtlıEmre Kazan, 2017-2018 sezonunda ikinci lige katıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Katıldığımız ilk yıl, hiç transfer yapmayan bir takım olarak birinci lige çıkma başarısı gösterdik. Tekniğiniz bu oyunda çok önemli ama bunun dışında taktik, kondisyon da çok önemli. Biz de 5-6 ayda ne yapabilirsek, suyun altında ne gösterebilirsek ona çalıştık. Yoksa 5 aylık çalışma ve bireysel yetenekle olacak iş değildi. Gayet de bizim istediğimiz gibi gitti. Şu anda birinci ligdeyiz."En büyük sıkıntılarından birinin kapalı yüzme havuzlarında antrenman için uygun zaman bulmak olduğunu dile getiren Kazan, Antalya'daki üç kapalı yüzme havuzundan ikisinin belediyelere ait olduğu için yer bulamadıklarını, sadece Akdeniz Üniversitesinin kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.Kazan, antrenman yapacak havuz bulmak konusunda kısıtlı imkanlara sahip olduklarına işaret ederek, "Takımımız belli seviyelere gelmeye çalışıyor ancak kısıtlı imkanlarla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.Sualtı hokeyinde Türkiye 'nin inanılmaz bir başarı gösterdiğini, 23 yaş altı milli takımının üst üste iki kez dünya şampiyonu olduğunu, büyükler takımının ise Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra dünya üçüncülüğünü elde ettiğini aktaran Kazan, "Futbolun olduğu bir ortamda ne yazık ki bizim sesimiz çok çıkamıyor." siteminde bulundu.Takımın önemli oyuncularından 17 yaşındaki Emirhan Mulla da başlangıçta yüzmede iyi olmadığını ama sualtı hokeyiyle inanılmaz bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, "Bu sporun çok ilginç olması beni çekti. Çok da eğlenceli. Suyun altındaki dünya apayrı." diye konuştu.Mulla, en büyük hedefinin milli takımda oynamak olduğunu kaydetti.Sualtı hokeyiSualtı hokeyi, palet, maske, şnorkel, eldiven gibi temel ekipmanı giymiş altışar kişiden oluşan iki takım oyuncuları arasında ve yüzme havuzu dibinde oynanan bir spor.Oyunun amacı, havuz dibinde bir sualtı hokey sopası yardımıyla kurşun üzerine kauçuk kaplamadan üretilen "pak" denilen topun sürülerek ve paslaşarak karşı takımın kalesine gol atmak. Dört oyuncu her an oyuna girecek şekilde yedekte bekliyor. Oyuncu değişimi sınırsız ve habersiz serbest. Yüksek efor harcanması gereken bir spor olduğu için sürekli oyuncu değişikliği yapılıyor.Hokey sopasını tutmayan serbest elin, kural dışı kullanılması, "pak" adı verilen yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki topun elle veya sopayı yanlış bir şekilde kullanarak ilerletme, rakip oyuncuya kasıtlı yapılan engelleme, çarpma ve önünü kesme, yedek veya cezalı oyuncunun kural dışı havuza girmesi (rakibin üzerine doğru atlama, balıklama atlama) gibi durumlar ise faul sayılıyor. Bunlar kasıtlı ve çok şiddetli olursa 2 veya 5 dakika oyundan uzaklaştırma cezası veriliyor.