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İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviği yıl sonuna kadar uzatıldı

İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviğinin süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

23.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:40İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviği yıl sonuna kadar uzatıldı
İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviğinin süresi 31 2020'ye kadar uzatıldı.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar?Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımladı.
Buna göre, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviğinin süresi, 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.
Uzatma kararı, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi.

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Kaynak: AA

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