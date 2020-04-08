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İlave ücret talebine karşı yargı yolu

Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, pandemi sürecinde özel hastaneler tarafından sigorta dışında ilave ücret talebiyle karşılaşan kişilerin yargı yoluna başvurmaları halinde, Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasında sonuç alacaklarını belirtti.

08.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:48
İlave ücret talebine karşı yargı yolu
Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, pandemi sürecinde özel hastaneler tarafından sigorta dışında ilave ücret talebiyle karşılaşan kişilerin yargı yoluna başvurmaları halinde, Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasında sonuç alacaklarını belirtti.

Koronavirüs salgını sebebiyle bazı özel hastanelerin, Covid-19 hastalarından fark ücreti ya da test, yoğun bakım ve sonrasındaki hizmetler için fahiş ücretler talep ettikleri yönünde iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, pandemi sürecinde özel hastaneler tarafından sigorta dışında ilave ücret talebiyle karşılaşan kişilerin yargı yoluna başvurmaları halinde, Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasında sonuç alacaklarını belirtiyor.

"Yasal düzenleme gerekiyor"

Mevzuattaki bu ve benzeri hükümlere dayanan özel hastanelerin, pandemi sürecinde ilave ücret talep edebildiğini belirten ve bu konuda yasal bir düzenleme gerektiğinin altını çizen Umut Yeniocak "Atılan adımlar özel hastanelerin covid-19 hastalarından ilave ücret almasını engellemeye yetmez.Yapılması gereken şey, pandemi hastanesi olarak ilan edilen tüm sağlık kuruluşlarının pandemi süreci sona erene dek ve salgınla mücadele amacıyla sınırlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmesidir. Dünyada bunun örnekleri var. Geç kalınmadan bu önlem alınmalıdır" dedi.

Yeniocak, bu ücretleri ödemek zorunda kalanların yargı yoluna başvurduklarında, en azından Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasında sonuç alacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, Avrupa, Güncel
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