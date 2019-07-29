KARDEŞLERİN NEŞELİ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda (9) ve ikiz kardeşleri Sanem (7) ve İlayda Sinem Kaplan'ın (7) görüntüleri ortaya çıktı. Funda, Sanem ve İlayda Sinem Kaplan kuzenleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde selden birkaç gün önce gezerken bir yakınları ise cep telefonu ile kendilerini görüntüledi. Kaplan kardeşler köy içerisindeki yolda neşe içerisinde gezerken, bir kertenkeleyi görünce korkmaları, yere düşen kuzenlerini kaldırmaları ve sevinçleri kameraya yansıdı.

