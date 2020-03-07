İlbank: 1-3

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, ligin son haftasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.

Kuzeyboru, ligin son haftası olan 22'nci haftada Aksaray Spor Salonu'nda İlbank ile karşı karşıya geldi. Maça Dajana Boskovic, Dilek Kınık , Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Merve Çepli, Su Zent ve Gizem Öcal ile başlayan Kuzeyboru ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Kuzeyboru 25-14'lik sonuçla mücadelede beraberliği sağladı. Üçüncü seti ise konuk ekip İlbank 25-23 önde bitirerek tekrar üstünlük sağladı. Son seti de 25-21 kazanan İlbank, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İlk mağlubiyetini alan Kuzeyboru, ligi 2'nci sırada tamamladı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru'nun kaptanı Duygu Üçdağ, "Galibiyetlerin tadını biliyorduk. Mağlubiyeti de play-off'lara gitmeden önce yaşamamızın bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bize bir ders olacak ve play-off'larda daha sıkı sarılacağız. Hedefimiz olan Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.