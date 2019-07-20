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İlber Ortaylı'dan 30 Ağustos açıklaması

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, twitter hesabından paylaştığı Atatürk portresi ve mesajında ''30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur'' ifadelerini kullandı.

20.07.2019 23:25

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olması tartışmaları için AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım" ifadelerini kullanmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ORTAYLI CEVAP VERDİ

Tarihçi İlber Ortaylı yaşanan 30 Ağustos tartışmaları için, "30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi'nin kazanıldığı, Yunan Orduları'nın dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan 30 Ağustos açıklaması
İlber Ortaylı, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

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