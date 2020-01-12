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İlber Ortaylı'dan kraliyet ayrılığına yorum: Meghan, kraliyet geliriyle tatmin olmuyordur

Hakan Çelik'in programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Britanya'da Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılmasıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

12.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:40

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hakan Çelik'in CNN Türk ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. 'da Prens Ortaylı Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılarak kendi işlerini yapma kararını değerlendirdi. Ünlü tarihçi, nedeni tartılışan uzaklaşma kararı için "Meghan'ın kraliyet geliriyle tatmin olduğunu sanmıyorum, çünkü meşhur bir yıldızken daha çok kazanıyordu" dedi.

"MEGHAN'IN BU GELİRLE TATMİN OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Kraliçe Elizabeth'in yıllardır aile içinde ve toplumda yaşanan krizleri toparlamada başarılı olduğunu söyleyen Ortaylı, kraliyet ailesinin zengin olduğuna ve pek çok kamu hizmeti yaptığına dikkati çekti. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilip kendi gelirlerini elde etme kararını değerlendiren Ortaylı şunları söyledi: "Meghan'ın bu gelirle tatmin olduğunu sanmıyorum. Çünkü daha çok kazanıyordu. Meşhur bir star yani. Şimdi onları yapamayacak. Hanedanın üyesi olarak Sussex Düşesi olarak bu gibi işleri yapamayacak. Reklama çıkamayacak. Onlar onun hesabını yapmıştır. Bu hayat değil. E kocanın da taht sırası 6."

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İlber Ortaylı'dan kraliyet ayrılığına yorum: Meghan, kraliyet geliriyle tatmin olmuyordur

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Kaynak: Diğer


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